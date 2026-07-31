EFE

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Robles asegura que el Ejército seguirá reforzando Ceuta "el tiempo que sea necesario"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este viernes en Cartagena (Murcia) que el Ejército permanecerá en Ceuta "el tiempo que sea necesario" para reforzar la labor de la Guardia Civil ante la presión migratoria, al tiempo que ha reiterado el compromiso de las Fuerzas Armadas con la defensa de la integridad territorial y el apoyo a la población de la ciudad autónoma.

Robles ha añadido que la situación "no es una guerra", sino un escenario en el que intervienen personas, menores y familias que, según ha manifestado, son engañadas por las mafias dedicadas al tráfico de personas.