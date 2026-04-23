Europa Press y RTVE

Los Reyes Felipe y Letizia han presidido este jueves la entrega del Premio Cervantes 2025

Los Reyes Felipe y Letizia han presidido este jueves la entrega del Premio Cervantes 2025 al escritor mexicano Gonzalo Celorio en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, una ceremonia sobria y cargada de simbolismo que reafirma el compromiso de la Corona con la cultura y la lengua española. Para esta ocasión tan especial, la Reina Letizia, ha elegido un vestido lila violeta, un diseño de lana midi con mangas farol y detalles de lazo, similar al que ya lució en 2025 durante un viaje oficial a Bélgica.