EFE

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Retornados ya a Marruecos 25.000 migrantes de los 50.000 que han entrado a Ceuta

Más de 25.000 migrantes han retornado ya a Marruecos de los aproximadamente 50.000 que han entrado de forma irregular a la ciudad autónoma de Ceuta desde la madrugada del viernes 30 de julio.

Así lo informa el Ministerio del Interior, que calcula que desde esta mañana y hasta las 13.30 horas ya han salido desde Ceuta hacia Marruecos más de 25.000 migrantes.