Secciones

Es noticia
Incendio GavàIncendios forestalesBanda juvenilRosa ParksTrumpSocavón PutxetCalorBegoña GómezTiroteoGuerra IránNotas de corte 2026Despoblación
instagramlinkedin
La princesa Leonor acompaña por sorpresa a su hermana Sofía en un acto oficial

La princesa Leonor acompaña por sorpresa a su hermana Sofía en un acto oficial

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La princesa Leonor acompaña por sorpresa a su hermana Sofía en un acto oficial

PI STUDIO

PI STUDIO
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Añádenos en Google

La princesa de Asturias ha aparecido este miércoles por sorpresa en Zaragoza para acompañar a su hermana en una jornada en la que la infanta Sofía protagonizará su primer discurso oficial en público con motivo de la entrega de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja.