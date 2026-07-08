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La princesa Leonor acompaña por sorpresa a su hermana Sofía en un acto oficial

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La princesa de Asturias ha aparecido este miércoles por sorpresa en Zaragoza para acompañar a su hermana en una jornada en la que la infanta Sofía protagonizará su primer discurso oficial en público con motivo de la entrega de la primera edición de las ayudas Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja.