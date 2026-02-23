El PP enviará su dirección nacional a las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón
El Partido Popular (PP) asume el mando, a nivel nacional, de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Así lo anunció este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. "La dirección del Partido Popular participará en las negociaciones con Vox en Extremadura y en Aragón. Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, para velar por su coherencia", expresó Gamarra. Más información
