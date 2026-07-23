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Pedro Sánchez propone a Yolanda Díaz como candidata de España para dirigir la OIT
PI STUDIO
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El Gobierno anuncia formalmente la candidatura de Yolanda Díaz a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo laboral de la ONU. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Consejo de Ministros lleva meses centrada en la búsqueda de apoyos internacionales para resolver su futuro laboral, en un salto que estaba a la espera del apoyo del ala socialista del Gobierno. Un respaldo que ya se ha hecho oficial. Más información