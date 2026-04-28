EFE

La patronal catalana pide a Bruselas que inste a España a reforzar la energía nuclear

El presidente de la patronal catalana Foment, Josep Sánchez Llibre, reclamó este martes a la Comisión Europea que inste "con la máxima urgencia" al Gobierno de España a ampliar la vida útil de las centrales nucleares del país como medida para garantizar el suministro eléctrico, cuando se cumple un año del apagón en la península ibérica.

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de la Dirección General de Energía de la Comisión, Sánchez Llibre subrayó la necesidad de una acción "rápida y contundente" que permita la ampliación de las centrales nucleares españolas de Almaraz 1, Almaraz 2, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo.