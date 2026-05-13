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Parlon pide disculpas por el "error humano" de la infiltración de Mossos y lo califica de "maniobra mal planteada"

La consellera de Interior, Núria Parlon, pidió disculpas por "el error humano" y "operativo" de la infiltración de dos agentes de los Mossos en una asamblea educativa. Durante la comparecencia de este miércoles por la tarde en la comisión de Interior del Parlament, Parlon ha calificado los hechos de "maniobra bienintencionada, pero desafortunada y mal planteada". Además, admitió que se asumieron unos riesgos "innecesarios". La consejera ha explicado que se ha activado el procedimiento de la información reservada para analizar el caso. Y aseguró que habrá "más supervisión" a partir de ahora. El director general de la policía, Josep Lluís Trapero, también asumió el "error" y la "falta de oportunidad" de la actuación, pero negó "mala fe" del cuerpo.