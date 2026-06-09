Lucía Feijoo Viera

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El Papa León XIV bendice ambulancias con ayuda humanitaria para Ucrania

El papa ha bendecido este martes las ambulancias de sor Lucía Caram que partirán a Ucrania con ayuda humanitaria. La religiosa ha conseguido que León XIV apoye una caravana humanitaria con un total de 31 vehículos de ayuda. El pontífice ha bendecido uno por uno todas las ambulancias. Bautizada como la 'Caravana de la Bondad', la iniciativa está impulsada por la Fundación Convento de Santa Clara de Manresa (Barcelona). La bendición ha tenido lugar en los alrededores del Estadio Olímpico Lluís Companys, donde presidirá una gran vigilia ante 40.000 personas.