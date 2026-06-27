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Page se queda solo pidiendo elecciones anticipadas a Sánchez: "España entera se pregunta cuándo"

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Javier Vendrell Camacho

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha recordado que hace un año pidió en el Comité Federal del PSOE un adelanto electoral y ha lamentado el miedo a los comicios porque habrían estado "en mejores condiciones", ya que ahora atraviesan "el peor momento de la historia reciente del PSOE". Más información

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