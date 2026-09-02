CEUTA Cuatro detenidos y cuatro policías heridos en las manifestaciones por Ceuta frente al Congreso

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Multitudinaria manifestación en Ceuta en su día grande exigiendo recuperar la normalidad

Ceuta celebra su día grande con la herida todavía abierta y un apoyo numeroso en la calle para recuperar la normalidad. Gritos contra Sánchez y advertencias a Europa. Le recuerdan que también es su lucha. Un mes de crisis humanitaria que deja huella. Pero un mes también de miedo en las calles. Quieren recuperar su día a día y se sienten apoyados por el resto de España Más información