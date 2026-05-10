EFE

Mónica García dice que los test epidemiológicos confirman que el pasaje está asintomático

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que los test epidemiológicos practicados por el personal de Sanidad Exterior a los pasajeros del crucero Hondius confirman que están asintomáticos.

No obstante, la ministra ha señalado en rueda de prensa que los catorce pasajeros españoles, cuando lleguen al hospital Gómez Ulla en Madrid, serán sometidos a diferentes pruebas PCR y se les repetirán en siete días.