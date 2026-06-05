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Marlaska: "No tengo ningún elemento que me haga entrever que eso no es cierto"

Marlaska: "No tengo ningún elemento que me haga entrever que eso no es cierto"

EFE

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Marlaska: "No tengo ningún elemento que me haga entrever que eso no es cierto"

EFE

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l ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este viernes que mantiene su confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, porque esta le aseguró que sus encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez no estuvieron relacionadas con la presunta trama ilícita. Más información

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