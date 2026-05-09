Europa Press

Marlaska confirma que el crucero con hantavirus adelanta su llegada por las buenas condiciones

Declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha confirmado que el crucero 'MV Ondius' continuará su viaje hacia la isla de Tenerife sin problemas y ha asegurado que "todo está dispuesto sea cual sea el momento de llegada del buque" para que el desembarque del pasaje y la tripulación se realice "de la manera más rápida posible y, sin duda alguna, en condiciones de máxima seguridad". El barco tiene previsto arribar a Puerto entre las cuatro y las seis horas de la madrugada de mañana domingo, en horario canario, tras haberse adelantado su llegada por las buenas condiciones de navegación. Grande Marlaska ha explicado que todos los preparativos se han realizado "en constante comunicación y coordinación entre los distintos ministerios del Gobierno de la Nación" y también con las autoridades canarias y el Mecanismo Europeo de Protección Civil, con un puesto de mando instalado en el puerto de Granadilla que gestionará todo el dispositivo. Ha insistido en que "los pasajeros y tripulantes del MV Ondius solo tendrán contacto con los profesionales que trabajan en el dispositivo de repatriación" y que "todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas" sin contacto con personal civil.