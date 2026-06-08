Sara Fernández

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León XIV: "Uno de los momentos más dolorosos es con aquellos que han sido heridos por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero"

El papa León XIV ha emplazado a los obispos "a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado" ante la "plaga" de los abusos, en el discurso que ha pronunciado en la sede de la Conferencia Episcopal Española

"Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros, en ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad, y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", ha dicho el papa en su largo discurso aunque no ha citado la palabra 'abusos sexuales'. Más información