Lucía Feijoo Viera

Julio Martínez denuncia en la comisión del Caso Koldo un trato de favor a la exnovia de Ábalos por obligarle a comparecer enfermo

El empresario Julio Martínez Martínez se ha negado este jueves a declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' que se desarrolla en el Senado. Este asesor de la aerolínea Plus Ultra y pagador de José Luis Rodríguez Zapatero es el dueño de la consultora Análisis Relevante SL, y se reunió por última vez con el expresidente el 8 de diciembre, tres días antes de su detención por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Martínez Martínez, amigo personal del expresidente del Gobierno, ha leído un escrito en el que ha justificado su decisión de no contestar las preguntas de los senadores porque está investigado en una causa que se instruye de forma secreta en la Audiencia Nacional. Asimismo, ha lamentado que al obligarle a comparecer en "situación de baja médica acreditada", se está vulnerando su integridad, a la vez que lo consideró "un trato discriminatorio con otros comparecientes a los que sí se ha eximido de comparecer", en una referencia velada a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien se le ha eximido de comparecer tras presentar una baja médica. Más información