Lucía Feijoo Viera

El juez Peinado manipuló una respuesta de la testigo Gil de Antuñano para imputar al vicepresidente del Instituto de Empresa por contradecirle

La declaración testifical de la directora de recursos humanos del Instituto de Empresa (IE), la persona que contrató a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue tergiversada por el juez Juan Carlos Peinado. El pasado 18 de noviembre de 2024, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid interrumpió la declaración testifical de Juan José Güemes, vicepresidente económico del Instituto de Empresa, y decidió cambiar su condición de testigo a investigado (o imputado) precisamente porque contradecía lo que supuestamente había declarado con anterioridad la citada directora, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano.