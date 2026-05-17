EFE

Juanma Moreno, satisfecho con la participación: "Hay que esperar a las urnas. Está todo abierto"

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado este domingo que está "satisfecho" con el aumento de la participación registrado en todas las provincias andaluzas, aunque ha señalado que habrá que esperar al resultado de las urnas porque "está todo abierto".

Moreno ha llegado pasadas las 20.00 horas a la sede del PP de Andalucía, en Sevilla, donde su partido tiene este domingo su 'cuartel general' para seguir durante la noche el escrutinio de las elecciones andaluzas.