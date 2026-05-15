EL PERIÓDICO / EFE

Juanfran Pérez Llorca: "Quiero tener una relación institucional correcta con Salvador Illa y hablar de la financiación"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, no ha aclarado si será el candidato del PP a la Generalitat en las elecciones autonómicas del año que viene, tras sustituir a Carlos Mazón a raíz de su dimisión un año después de la dana: "No lo sé ni me preocupa".

"Me ha tocado ser presidente en una situación anómala. Se me ha pedido esto en una situación supercomplicada, y me corresponde ser un buen presidente y trabajar todo el día para que las cosas salgan bien. El resto, ya vendrá", ha dicho este jueves en un acto organizado por 'El Periódico' en la Casa Cupra Raval de Barcelona.