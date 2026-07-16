EFE

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Jordi Hereu sobre Ley Amnistia: "una gran noticia"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha calificado de "gran noticia" para España y Cataluña el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía.

Tras su visita a la fábrica de quesos Entrepinares y el Parador en Vilalba (Lugo), Hereu ha dicho que la decisión del TJUE refuerza la validez de una norma ideada como una herramienta para resolver conflictos.