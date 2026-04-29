EFE

Investigador de Gürtel constató una investigación paralela a Bárcenas sin permiso judicial

Manuel Morocho, el investigador jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial que se encargó de investigar el caso Gürtel, ha declarado en el juicio de Kitchen que en agosto de 2015, al recibir un correo interno con información del extesorero del PP, constató que existía "una operación policial sin contar con la autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno".

Morocho ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional, que juzga el caso Kitchen, una presunta operación parapolicial entre 2013 y 2015 para espiar al extesorero del PP y hacerse con documentación para evitar que "material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes" pudiera acabar en el procedimiento judicial abierto.