Directo Siga la jornada de la Diada y los actos institucionales

Sara Fernández

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un incendio arrasa 42 chabolas de migrantes en el Tarajal de Ceuta

Un incendio declarado la pasada medianoche en la parte delantera de una nave en el Polígono Industrial del Tarajal, donde permanecen miles de los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio, ha calcinado 42 chabolas construidas por ellos para pasar la noche. Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Extinción de Incendios, el fuego se originó cerca de la medianoche en uno de los asentamientos ubicado en las naves industriales de esta zona y fueron los propios vecinos del entorno los que alertaron al servicio de emergencias. Los bomberos acudieron a la zona así como también unidades de la Policía Nacional, la Policía Local y las Fuerzas Armadas debido a la magnitud de las llamas. Más información