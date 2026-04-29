EFE

Illa pide "confianza" en los Mossos y defiende que se "explore" su despliegue en las aulas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamado este miércoles "respeto" hacia los agentes de los Mossos d'Esquadra, que merecen tener "el principio de confianza", y ha defendido que se "explore" la petición de los centros educativos de su despliegue en las aulas.

En la sesión de control en el Parlament, Illa ha sido interpelado por Junts, ERC, Comuns y la CUP sobre el plan piloto para desplegar seis agentes de policía de paisano en escuelas catalanas para reducir conflictos.