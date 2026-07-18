Lucía Feijoo Viera

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Illa: "La amnistía es el camino para no quedar atrapados en el pasado y en el rencor"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado este sábado que la amnistía es "el camino para no quedar atrapados en el pasado y el rencor". En un acto en el TecnoCampus de Mataró (Barcelona) para presentar el desarrollo de actuaciones en la movilidad en la comarca del Maresme, Illa ha defendido que, tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "la amnistía es abrir la puerta a una oportunidad de futuro que ya está aquí y que queremos construir todos, pensemos como pensemos y vengamos de donde vengamos", ha señalado, además de hacer hincapié en que "pese a quien pese" Cataluña apuesta "de forma rotunda e irreversible por la convivencia y por el futuro".