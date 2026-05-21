Sara Fernández

La Guardia Civil detiene a un ciudadano suizo que se escondía en un pueblo de Tarragona por el presunto asesinato de su pareja

La Guardia Civil, en coordinación con la Policía Cantonal de Thurgau (Suiza), arrestó el pasado 28 de abril en Riba-roja d’Ebre (Ribera d’Ebre, Tarragona) a un ciudadano suizo de 50 años investigado por el presunto asesinato de su pareja. El cuerpo de la mujer fue encontrado posteriormente en la vivienda que ambos compartían en Suiza, país del que el sospechoso había salido tras los hechos. Más información