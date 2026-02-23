Lucía Feijoo Viera

El Gobierno desclasificará los documentos del 23-F

El Gobierno no esperará a que se apruebe la ley de información clasificada para sacar a la luz los documentos secretos del 23-F. Se lo pidió el escritor Javier Cercas a Pedro Sánchez durante un reciente coloquio en el Congreso, sumándose a una demanda histórica de partidos como el PNV, y el Gobierno dará el paso este martes. Los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F serán desclasificados. Más información