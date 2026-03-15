Francisco Calabuig

Francisco Camps: "Descarto un 'dedazo' de Génova para el PP valenciano"

Ya no se hace llamar Francisco sino Paco, pero sigue siendo Camps. 15 años después de su dimisión, ha apostado fuerte por volver a la primera línea política. Dice estar preparado para un congreso que da por seguro pese a las reticencias de Génova y que aspira a ganar. Y pese al auge mundial de la extrema derecha y la fragmentación actual, se proclama el único que puede ‘comerse’ a Vox y volver a guiar al PPCV a su ‘tierra prometida’, las mayorías absolutas. Más información