La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana no descarta la responsabilidad penal de Mazón pero pide a la jueza de la dana que investigue más

El Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la devolución de la causa de la dana al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) para que continúe con la investigación. El ministerio público no descarta una "eventual responsabilidad penal" del expresident de la Generalitat Carlos Mazón pero cree que ahora no hay "indicios con suficiente solidez" para justificar su investigación, por lo que considera que la magistrada debe seguir instruyendo el procedimiento, según han informado fuentes de la Fiscalía.