EFE

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Feijóo cree que el peso de Vox en la Junta de Andalucía debe ser proporcional a las urnas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado este jueves que al acuerdo para la investidura de Juanma Moreno sólo le resta concretar las responsabilidades que tendrá Vox en la Junta de Andalucía, que, a su juicio, tienen que ser proporcionales a la diferencia "insalvable" que hubo en las urnas entre ambos partidos.

Durante un foro en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, Feijóo ha recalcado que el acuerdo programático entre PP y Vox está "ultimado" y solo queda definir el papel de este partido en el Ejecutivo. Más información