Sara Fernández

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Feijóo: "El absentismo laboral es un cáncer que no podemos pagar"

Hace unas semanas participó en la reunión anual del Cercle de Economía en Barcelona. Este martes, Alberto Núñez Feijóo protagonizó un encuentro en el Círculo de Empresarios vascos. Con el trasfondo político de si el presidente del Partido Popular impulsará una moción de censura contra Pedro Sánchez y la presión directa o indirecta a PNV y Junts, Núñez Feijóo también quiso exponer parte de su proyecto económico al empresariado vasco y el Gobierno aprovechó sus comentarios para retratarlo. Más información