Lucía Feijoo Viera

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Esperanza Aguirre pide "derogar" la ley de extranjería para devolver a los migrantes a Marruecos

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este lunes que "lo único" que tiene que hacer el Gobierno para solucionar la crisis en Ceuta es "hacer caso a Marruecos" que se ha mostrado dispuesto a aceptar a todos los migrantes de vuelta, pero para ello, antes, la dirigente popular ha pedido "derogar" la ley de extranjería. "Si no se hace, si no se quitan esos trámites, acabaremos como ha ocurrido en Sajonia, que ganará la extrema derecha", ha indicado la expresidenta madrileña.