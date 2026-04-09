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Espadaler pide 35 fiscales a Peramato para Catalunya y firma con el CGPJ un convenio para enseñar catalán a los jueces

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha trasladado este jueves por la mañana a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que Catalunya necesita "al menos 35 nuevos fiscales para responder a las cargas de trabajo" y "hacer las cosas bien hechas", según ha explicado en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Generalitat en Madrid, en la que también ha asegurado que también esta mañana ha firmado con el Consejo General del Poder Judicial convenios para que los jueces tengan acceso a cursos de catalán. Más información