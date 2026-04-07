Lucía Feijoo Viera

Elma Saiz sobre el juicio a Ábalos: “Somos los primeros interesados en que la justicia llegue hasta el final"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha mostrado hoy el respeto del Gobierno por la justicia al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el juicio del caso Koldo que ha arrancado en el Supremo y ha asegurado que el ejecutivo es el primer interesado en que "la justicia llegue hasta el final". “Que el que la haga, la pague...Las relaciones personales se basan en la confianza y si se rompe, es cuando hay que actúa. El PSOE lo hizo. Nadie puede prever comportamientos de todas las personas que nos rodean. Ahora es momento de la justica, que tiene que hacer su trabajo y esperar que se dicten las sentencias que tengan que dictarse”, ha dicho.