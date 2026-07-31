Secciones

Es noticia
Ceuta MelillaDevolución migrantesItaliaPedro SánchezAliança CatalanaElecciones CatalunyaGaliciaPaula EchevarríaIncendiosMarc Giró
instagramlinkedin
Crisis migratoria en Ceuta

Crisis migratoria en Ceuta

EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Crisis migratoria en Ceuta

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

Decenas de miles de migrantes han llegado en las últimas 24 horas a la ciudad autónoma de Ceuta, sorteando la valla entre España y Marruecos por mar y por tierra. La magnitud de la crisis migratoria ha provocado el cierre de la frontera entre ambos países y la activación del Ejército para ayudar a los efectivos desplegados de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Las cifras que maneja el Instituto Armado sitúan en 50.000 los migrantes llegados a Ceuta, dejando muy lejos episodios anteriores. Más información

TEMAS