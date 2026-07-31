EFE

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Crisis migratoria en Ceuta

Decenas de miles de migrantes han llegado en las últimas 24 horas a la ciudad autónoma de Ceuta, sorteando la valla entre España y Marruecos por mar y por tierra. La magnitud de la crisis migratoria ha provocado el cierre de la frontera entre ambos países y la activación del Ejército para ayudar a los efectivos desplegados de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Las cifras que maneja el Instituto Armado sitúan en 50.000 los migrantes llegados a Ceuta, dejando muy lejos episodios anteriores. Más información