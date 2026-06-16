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Así ha sido el consejo del III Foro Económico y Social del Mediterraneo en la Fundación Joan Miró

El Mediterráneo concentra el 40% de la población española y genera el 40% de su PIB. Es también la zona más visitada del planeta, la más castigada por la sequía de los últimos años y la que acumula algunos de los debates urbanos más urgentes del momento: el precio de la vivienda, la saturación turística, la descarbonización industrial, la cohesión social en barrios cada vez más diversos. Todo eso cabe, con dificultad, en un solo mar. Con el fin de dar soluciones concretas a estos retos, los ocho consejos de expertos de Prensa Ibérica —uno por cada cabecera del grupo en el litoral mediterráneo— se trasladaron a la Fundació Joan Miró de Barcelona este martes con motivo del III Foro Económico y Social del Mediterráneo. "Lo que hacemos con este foro es elevar el conocimiento y convertir a problemáticas locales en sistémicas, dotarlas de una fuerza mayor" trasladó Sergi Guillot, Director General en Prensa Ibérica, dando paso a una intensa tarde de trabajo en la que la consultora de incidencia pública Bebartlet sentó a los consejos en tres mesas temáticas.