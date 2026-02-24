Secciones

Es noticia
Documentos 23FTejeroSant Joan de DéuIñigo ErrejónManada ValenciaBarcelonaHuelga FerrocarrilsLeón XIVAyusoYolanda DíazÁrbolesPremios Goya 2026Luna de GusanoPlantas de interiorMaría Pombo
instagramlinkedin
El cantante Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

Europa Press

El cantante Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

Europa Press

RRSS WhatsAppCopiar URL

El cantante Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por acusarle de someter a sus trabajadoras a "abusos sexuales" y de tenerlas en una "situación de esclavitud". En caso de no retirar esas afirmaciones, se querellará contra ella.  Más información

Últimos vídeos