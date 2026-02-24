El cantante Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
El cantante Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por acusarle de someter a sus trabajadoras a "abusos sexuales" y de tenerlas en una "situación de esclavitud". En caso de no retirar esas afirmaciones, se querellará contra ella. Más información
Últimos vídeos
INTENTO GOLPE DE ESTADO
Felipe González habla claro sobre el papel determinante del rey Juan Carlos I en el 23F
VIOLENCIA SEXUAL