Un café en las alturas: Juan del Val / PI STUDIO

Un café en las alturas: Juan del Val

Tras la entrevista la semana pasada con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, llega el turno este sábado para el escritor Juan del Val, ganador de la última edición del Premio Planeta. Conocido por el gran público por sus participaciones en El Hormiguero que dirige Pablo Motos en Antena 3, Del Val habla de su nueva novela en clave de cuestiones tan variopintas como la dimensión comercial de la literatura, la psicología femenina o el sexo.

En la conversación, Juan del Val confiesa si se siente maltratado por la crítica, cuenta cómo recuerda su infancia y cómo le iba en los estudios, y se detiene en aspectos de la vida y del ser humano que van desde la envidia hasta la competitividad pasando por la generosidad o la actitud que acompaña a quienes, como él, se declaran de izquierdas.

El escritor valora cuánto le ha beneficiado o perjudicado ser un autor ya conocido por el gran público en España y desvela algunas claves de la nueva novela en la que está ya trabajando.