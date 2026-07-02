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Begoña Gómez pide autorización para viajar a una cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija

Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado, que acordó el pasado 20 de junio la retirada de su pasaporte en el marco de su investigación contra ella, que le permita viajar a una cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a Inglaterra para la graduación de su hija. Más información