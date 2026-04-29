EFE

Azcón, reelegido presidente del Gobierno de Aragón con Vox, con el rechazo de la oposición

El líder del PP aragonés, Jorge Azcón, ha sido reelegido presidente de Aragón para encabezar su segundo gobierno con Vox, con el rechazo en el parlamento aragonés de todos los grupos de la oposición: PSOE, Chunta Aragonesista, Aragón-Teruel Existe e Izquierda Unida.

En esta ocasión Azcón ha contado con una amplia mayoría al sumar 39 de los 67 escaños del parlamento aragonés, los 26 del PP y 13 de los 14 Vox, ya que la diputada María Lorena García estaba ausente por una intervención quirúrgica.

La investidura es posible tras alcanzar un acuerdo de Gobierno en el que el PP asume la polémica "prioridad nacional" en el acceso a los servicios, mientras que los de Santiago Abascal obtienen tres de las nueve consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, el senador autonómico y la vicepresidencia de las Cortes.