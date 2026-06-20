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Armengol renuncia a ser la candidata del PSOE balear en las autonómicas de 2027

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Javier Vendrell Camacho

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Javier Vendrell Camacho

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La presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha anunciado este sábado en Palma que no se presentará a las primarias de su partido para encabezar la candidatura socialista al Govern balear en las elecciones autonómicas de 2027. Más información

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