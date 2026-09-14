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Almeida saca pecho del estreno de la F1: "Los profetas del apocalipsis han fallado en sus pronósticos"

Almeida saca pecho del estreno de la F1: "Los profetas del apocalipsis han fallado en sus pronósticos"

Lucía Feijoo Viera

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Almeida saca pecho del estreno de la F1: "Los profetas del apocalipsis han fallado en sus pronósticos"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aprovechado este lunes su intervención en el Club Siglo XXI para sacar pecho del primer Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en la capital y presentarlo como una demostración de la capacidad de Madrid para afrontar grandes acontecimientos internacionales. “No hay reto que no sea asumible para esta ciudad y para el conjunto de la sociedad madrileña”, ha defendido el regidor, que ha vuelt a calificar de "proeza" la construcción del circuito en 15 meses.

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