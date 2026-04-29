EFE

Aldama dice que Sánchez le dio las gracias en 2019 porque sabía lo que estaba haciendo

El empresario Víctor de Aldama ha relatado este miércoles en el Tribunal Supremo que en un mitin del PSOE en 2019 al que acudió invitado por el exasesor Koldo García, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dio las "gracias" porque sabía "perfectamente" todo lo que estaba haciendo.

"Muchas gracias por todo, se perfectamente lo que estás haciendo y solo quiero darte las gracias", es lo que, según la versión del comisionista, le dijo Pedro Sánchez en el mitin donde Koldo García les hizo una foto.