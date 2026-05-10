EFE

Albares dice que Saif Abukeshek se encuentra bien y hoy se reunirá con su familia

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado este domingo que el avión el que viaja el activista hispanopalestino Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Global Sumud y deportado por Israel, tiene previsto aterrizar a las 12,10 horas en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, y "a priori dentro de las terribles circunstancias que ha tenido que vivir se encuentra bien".

"Esta misma mañana podrá encontrarse con su esposa y con todos sus seres queridos", ha señalado Albares en una rueda de prensa en la que ha reiterado que la detención del activista en aguas internacionales fue "ilegal" ya que "ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción" en ese ámbito.