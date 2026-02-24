Europa Press

Ábalos ante el Tribunal Supremo: "Se conoce todo"

Declaraciones del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien aseguró en noviembre al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente afirmó que todo el mundo conocía cuáles eran sus ingresos y en qué se los gastaba. "Se conoce todo. Si hubiera querido fugarme he tenido muchísimas oportunidades. Pero no le he pedido un solo permiso para salir de España para disfrutar de unas vacaciones con mis hijos, a los que se las he negado", añadió.