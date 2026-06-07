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Vídeo | La pirotecnia entra en juego en el rodaje de la serie 'Tomb Raider' que Amazon Prime está grabando en Girona

La pirotecnia y los Diables de l’Onyar han sido los protagonistas, durante la mañana de este sábado, del rodaje de la serie que se está realizando en Girona basada en los populares videojuegos Tomb Raider, que Amazon Prime Video tiene previsto estrenar en 2027. Los Diables de l’Onyar, junto con la Fal·lera Gironina, han sido dos de las entidades escogidas para formar parte de esta gran producción que acapara buena parte del interés en el casco antiguo de la ciudad. Más información