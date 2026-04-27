Marc Martí Font

Video: Colas espectaculares en la Devesa más de dos horas antes del macrocasting de "Tangled"

Más de dos horas antes de que empiece oficialmente el macrocasting para el rodaje de la nueva adaptación en acción real de Tangled, la cola para participar ya es muy larga y llena todo el paseo de la Devesa, superando el kilómetro. La producción, vinculada a The Walt Disney Company, prevé grabar este verano escenas en el Barri Vell, que se convertirá en uno de los espacios destacados del reino ficticio donde transcurre la historia.