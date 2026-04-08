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Tráiler de la nueva temporada de 'Euphoria'

Muchas series (a priori) adolescentes cometen el error de contar con actores al borde de la treintena (o ya bien entrados en ella) como estudiantes de instituto. Sam Levinson, creador de 'Euphoria', ha urdido una solución ingeniosa para no prorrogar esta dudosa tradición. En la esperada tercera temporada del fenómeno de HBO, que ha acabado llegando cuatro años después de la anterior, los protagonistas han acabado el instituto e incluso (en algún caso) los estudios superiores y se mueven tentativamente en la veintena, esa época en que la vida se pone seria y hay que decidir quién se quiere ser. Más información