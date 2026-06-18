EFE

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'Toy Story 5' y 'Viva', la película española premiada en Cannes, llegan a los cines

La cinta de animación 'Toy Story 5'ha llegado a los cines de la mano del estudio Pixar para Walt Disney, dirigida por Andrew Stanton. Estará acompañada, ya en los estrenos del viernes, por 'Viva', de Aina Clotet, premiada en Cannes, sobre una mujer que busca vivir intensamente tras superar una grave enfermedad.