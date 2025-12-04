Secciones

Rosalía anuncia el Lux Tour 2026 con ocho conciertos en Madrid y Barcelona: fechas y venta de entradas

VÍDEO: EFE / Foto: José Luis Roca

Rosalía confirma las fechas del Lux Tour 2026, con 42 conciertos en todo el mundo. La gira incluirá ocho actuaciones en España: cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona entre marzo y abril. Las entradas saldrán a la venta el 11 de diciembre en Ticketmaster. Más información

