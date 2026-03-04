FOTO: JORDI COTRINA | VÍDEO: Europa Press

Rosalía alienta al Barça en el Camp Nou

Rosalía no ha querido perderse la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Barça y el Atlético de Madrid. La cantante catalana se dejaba ver el martes por la noche en el Spotify Camp Nou acompañada de su hermana Pili, y más culé que nunca, ha celebrado los goles de su equipo por todo lo alto . (Fuente: Europa Press/Instagram) Más información